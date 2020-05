Dode en zwaargewonde door frontale botsing in Rossum

Bij een frontale botsing tussen een vrachtwagen en een personenauto op de provinciale weg N322 bij het Gelderse dorp Rossum is een van de twee inzittenden van de personenauto om het leven gekomen. De andere inzittende is met zware verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht. De chauffeur van de vrachtwagen is aangehouden, meldt de politie van Oost-Nederland.

De twee voertuigen kwamen door onbekende oorzaak met elkaar in botsing. De vrachtwagen eindigde in de berm, terwijl de personenauto tegen een boom tot stilstand kwam. De weg N322 werd in beide richtingen afgesloten.