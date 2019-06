Door een verkeersongeval in Oud Gastel in Noord-Brabant is een persoon om het leven gekomen. Het slachtoffer zat in een busje dat op de Kralen (N641) over de kop sloeg. Twee andere personen in het voertuig raakten gewond.

De familie van het slachtoffer wordt op de hoogte gesteld. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren, is niet duidelijk.