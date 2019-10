Dode en twee gewonden door aanrijding Almkerk

Bij een aanrijding tussen twee auto’s in Almkerk (Brabant) is een 57-jarige man om het leven gekomen en zijn twee mensen gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Duijlweg en de Midgraaf.

Het dodelijke slachtoffer komt uit Almkerk. De inzittenden van de andere auto zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om een 69-jarige man en vrouw uit Den Haag. Het is niet bekend hoe ze eraan toe zijn.

Bij het ongeluk sloeg één voertuig over de kop en belandde in een grasveld, het andere voertuig kwam in een greppel tot stilstand.