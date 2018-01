Dode en twee gewonden bij schietpartij in Amsterdam

Door een schietpartij in Amsterdam zijn vrijdag een dode en twee gewonden gevallen. Het incident deed zich voor op de Grote Wittenburgstraat op een van de Oostelijke Eilanden.

De gewonden, een man en een jonge vrouw, zijn met onbekend letsel naar het ziekenhuis vervoerd. Over de identiteit van de slachtoffers wil het onderzoeksteam nog niets kwijt. De politie zegt wel dat alles erop wijst dat het een „crimineel gerelateerd” incident is.

Het Parool meldt dat het dodelijke slachtoffer de zeventienjarige Amsterdams-Marokkaanse jongen Mohammed Bouchikhi is. De schutters zouden het volgens de krant hebben het gemunt op een van hen, de 19-jarige Gianni L. Hij zou zwaar gewond zijn en vrijdagnacht nog geopereerd zijn in het ziekenhuis. De andere gewonde is een 20-jarige stagiaire van het buurtcentrum. Ze zou gewond zijn geraakt aan haar been.

Volgens Het Parool raakte Gianni L. in november vorig jaar ook al gewond bij een schietpartij in de wijk, op nog geen 200 meter van het buurtcentrum. Toen kwam bij een korte schotenwisseling de negentienjarige Ayman Mouyah om het leven.