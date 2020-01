Dode en gewonden door vergiftiging tijdens transport Boskalis

Een Braziliaanse werknemer is tijdens een zeetransport van het Nederlandse bedrijf Boskalis om het leven gekomen door het drinken van een ontvettingsmiddel. Vijf andere Brazilianen zijn opgenomen in het ziekenhuis in het Zuid-Afrikaanse Durban, meldt het bedrijf uit Papendrecht.

De zes waren aan het werk op een drijvend productieplatform, een zogeheten FPSO. Boskalis vervoert dit platform met een groot transportschip, de Vanguard, van China naar Brazilië. Volgens de maritieme dienstverlener waren de werknemers in dienst van een aannemer die was ingehuurd door de Chinese werf waar het platform vandaan komt.

Boskalis benadrukt dat het drinken van alcohol niet is toegestaan op zijn schepen. Het schoonmaakmiddel dat de zes hebben gedronken, bevat zowel ethanol (gewone alcohol) als het uiterst giftige methanol. Ziekteverschijnselen treden na het binnenkrijgen van methanol pas na zo’n 30 uur op. Dat was ook nu het geval: 36 uur na het drinken van het schoonmaakmiddel kwamen de Brazilianen zich melden met „ernstige ziekteverschijnselen”. De Vanguard verlegde daarop zijn koers richting de kust van Zuid-Afrika.

Voor vijf van de medewerkers kwam de hulp op tijd: Boskalis laat weten dat hun herstel voorspoedig verloopt.