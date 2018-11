Bij een ongeluk op de kruising van de Burgemeester Letchertweg en de Midden-Brabantweg in Tilburg is maandagochtend een dode gevallen bij een aanrijding tussen een personenauto en een bestelbus. Drie andere personen zijn volgens de politie gewond geraakt. Hulpverleners zijn uitgerukt om twee inzittenden, die in de bestelbus bekneld zitten, uit hun benarde positie te bevrijden.

De weg is wegens onder meer sporenonderzoek voorlopig afgesloten.