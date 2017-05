Dode en gewonden bij verkeersongeluk A27

Bij een auto-ongeluk op snelweg A27 bij de Zuid-Hollandse plaats Meerkerk zijn zondagmiddag een dode en drie zwaargewonden gevallen. Dat meldt de politie.

De auto, met vijf inzittenden, raakte van de snelweg en kwam op de kop in het naastgelegen weiland terecht. Voor zover bekend waren er geen andere weggebruikers bij betrokken. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog niet bekend. De politie weet nog niets over de identiteit van de slachtoffers.

De weg is door het ongeluk afgesloten in de richting van Breda.