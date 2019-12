Dode en gewonden bij kettingbotsingen in Friesland

Bij kettingbotsingen in dichte mist in Friesland is dinsdagavond een 58-jarige vrouw uit Dokkum om het leven gekomen en raakten tientallen mensen gewond. Bij de twee kettingbotsingen op de A32 en de A7 waren in totaal zeventig voertuigen betrokken. De A32 van Heerenveen naar Akkrum blijft woensdag nog enige tijd afgesloten, omdat er nog autowrakken weggesleept moeten worden.

Het eerste ongeluk gebeurde op de A32 bij Akkrum. Daar kwam de Dokkumse om en raakten negentien mensen gewond. Een deel van hen is naar ziekenhuizen gebracht. Korte tijd later botsten op de A7 bij Heerenveen veertig auto’s op elkaar. Hierbij raakten acht mensen gewond. De A7 blijft tussen Groningen en de Afsluitdijk ook nog een poos gesloten, aldus de politie.

Tientallen mensen die bij de botsingen betrokken waren maar die niet gewond raakten, zijn ondergebracht in hotels in Heerenveen, Akkrum en Leeuwarden. De gemeente Heerenveen heeft een telefoonnummer geopend voor bezorgde familieleden: 06-50613213. Volgens de Veiligheidsregio Fryslân is het vanwege de mist „levensgevaarlijk” om in Friesland de weg op te gaan.