Bij een incident in een zorginstelling in Wageningen is een persoon om het leven gekomen en zijn twee mensen gewond geraakt. Dat gebeurde in een woning aan de Morel. Hulpverleners zijn ter plaatse, meldt de politie.

Volgens De Gelderlander gaat het om een woning voor begeleid wonen. Daar zou een bewoner met een mes zijn begeleiders hebben aangevallen. Een politiewoordvoerder kon woensdagavond niet bevestigen of het om een steekpartij ging. Volgens haar is niemand gearresteerd.