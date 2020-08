In het Overijsselse Markelo is de inzittende van een auto in de nacht van woensdag op donderdag omgekomen door een eenzijdig ongeval. De vier andere mensen die in het voertuig zaten raakten gewond, van wie een ernstig, meldt de politie.

Hoe het ongeval op de Gelselaarseweg plaatsvond, is niet bekendgemaakt. De politie doet onderzoek naar de toedracht.