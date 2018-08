Dode en gewonden bij diverse branden

Bij diverse branden die het afgelopen weekend woedden, zijn één dode en meerdere gewonden te betreuren.

Bij een brand in een schuur aan de Nieuwe Kerkstraat in Etten-Leur is een 32-jarige vrouw om het leven gekomen. Haar man raakte volgens de politie zwaargewond, is met spoed naar het ziekenhuis gebracht en wordt daar kunstmatig in coma gehouden. Het 2-jarige kind van het echtpaar liep brandwonden op, maar zijn verwondingen lijken volgens een woordvoerder van de politie „mee te vallen.”

Meerdere ambulances, brandweerwagens en een traumahelikopter waren aanwezig om hulp te verlenen.

Het gezin gebruikte de schuur tijdelijk als woning. De schuur was zo’n 3 bij 4 meter groot en hoorde bij het huis van een familielid dat daar woont. Of het gezin toestemming had om daar te verblijven en of het pand brandveilig was, moet onderzoek van de technische recherche uitwijzen.

Een woning in Goes heeft veel schade opgelopen door een brand die zaterdag om 2.30 uur uitbrak. Bij de brand kwam veel rook vrij die richting het dorp Kloetinge trok. Omwonenden werden door middel van een NL-Alert gewaarschuwd. Ze kregen het advies om ramen, deuren en ventilatieroosters gesloten te houden.

De brand woedde in eerste instantie in een schuur bij een woning aan Buys Ballotstraat, maar sloeg over naar een woning aan de Rietweg. Rond 4.00 uur was de brand onder controle. Na onderzoek bleek dat er sprake was van brandstichting. In het naburige Kloetinge waren meerdere vuilcontainers in brand gestoken. De politie onderzoek of de branden verband houden met die in Goes.

Bij een afval- en recyclingbedrijf in het noordwesten van Venlo woedde in de nachtvan zaterdag op zondag een grote brand. Bij het bedrijf stond een grote stapel houten pallets in brand. Zondagochtend heeft de brandweer nog uren nageblust.

Bij een schuurbrand in Zutphen zijn tien geiten om het leven gekomen. De schuur aan de Bronsbergen vatte in de nacht van zondag op maandag door nog onbekende oorzaak vlam. Toen de brandweer ter plaatse kwam, waren de geiten al niet meer te redden. Daarop heeft de brandweer de schuur gecontroleerd laten uitbranden. Door onder meer een naastgelegen woning nat te houden is voorkomen dat de brand oversloeg.

Een grote brand heeft een loods aan de Turfbaan in het Brabantse Steenbergen zondag in de as gelegd. Ook een hooiberg ging in vlammen op. Er vielen geen slachtoffers, meldde de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Bij de brand kwam veel rook vrij en de brandweer adviseerde omwonenden ramen, deuren en ventilatie te sluiten. In de loods van 500 vierkante meter stonden machines opgesteld. De brandweer wist andere loodsen behouden.

De IJtunnel in Amsterdam was zaterdagavond in beide richtingen afgesloten in verband met een brand in een technische ruimte aan de Piet Heinkade/Dijksgracht. Volgens de politie ging het om een brand in een regelkast. Bij de brand raakte niemand gewond. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Zondagochtend ging de tunnel weer open voor automobilisten en motorrijders. Vrachtverkeer moest omrijden via de Piet Heintunnel. Ook maandagochtend mochten vrachtwagens nog niet door de IJtunnel.

De brandweer heeft bij een brand in een huis in Purmerend een hamster weten te redden. Het diertje is levend en wel meegenomen door de dierenambulance. De brand maakte de woning onbewoonbaar. De bewoners waren niet thuis.

Een brand heeft in de nacht van zondag op maandag in het Achterhoekse Ulft een boerderijwinkel en het woonhuis ernaast verwoest. De brand begon in de winkel en sloeg al snel over naar het woonhuis. Na zo’n anderhalf uur was het vuur onder controle. De brandweer kon voorkomen dat de brand oversloeg naar een grote loods. Mensen die last hadden van de rook werd geadviseerd ramen en deuren dicht te houden. De oorzaak van de brand is niet bekend.

Bij een verwerkingsbedrijf voor groenafval in Hasselt is zondag brand uitgebroken in een hooiberg. Rond het middaguur vatte de berg hooi aan de Wolfshagenweg in Hasselt vlam. De oorzaak van de brand was broei. Trekkers met tankwagens vol water assisteerden de brandweer en spoten water op de bult. Een kraan hielp de brandweer door de bult hooi uit elkaar te trekken.