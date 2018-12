Door een woningbrand in het Gelderse Eefde zijn een dode en een gewonde gevallen. De brand brak volgens de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland donderdagochtend vroeg uit in het huis aan de Reeverdijk.

Het dodelijk slachtoffer is een man. Zijn lichaam werd aangetroffen in een slaapkamer. Een vrouw kon zichzelf in veiligheid brengen maar raakte wel gewond. Ze is naar een ziekenhuis gebracht.

De brandweer wist te voorkomen dat de brand oversloeg naar de naastgelegen woning.