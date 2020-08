Dode en gewonde door verkeersongeval in De Rips

Een 24-jarige automobilist is maandagochtend om het leven gekomen door een verkeersongeval in het Brabantse dorp De Rips. Een 21-jarige inzittende raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht, aldus de politie. Beide inzittenden komen uit Gennep (Limburg).

Bij het ongeval waren geen andere verkeersdeelnemers betrokken. Het ongeluk gebeurde rond 06.00 uur op de Stippelberg in De Rips toen de auto door nog onbekende oorzaak van de weg raakte, enkele bomen raakte en over de kop sloeg. De bestuurder overleed ter plaatse.