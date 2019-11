Dode en gewonde door vallende lading truck

Een 77-jarige automobilist is maandagavond op de N371 bij Uffelte (Drenthe) om het leven gekomen doordat er lading van een vrachtauto op de weg viel. Hierdoor kwam zijn auto in de berm terecht. De man overleed ter plekke. Zijn 75-jarige vrouw die bij hem in de auto zat, raakte ernstig gewond en is naar het ziekenhuis gebracht.

De chauffeur van de vrachtwagen is aangehouden en is overgebracht naar het politiebureau voor verhoor.

Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd en waardoor de lading van de vrachtwagen viel.