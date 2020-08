Dode en gewonde door steekpartij in Venlo

Door een steekpartij in een woning aan de Ferdinand Bolstraat in het Limburgse Venlo is iemand overleden. De verdachte is zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis. Dat heeft de politie bekendgemaakt.

Agenten kregen rond 23.30 uur de melding over het steekincident binnen. De bewoner van het huis vluchtte volgens een woordvoerder naar buiten toen een van zijn gasten een woedeaanval kreeg. De verdachte zou zich hebben gericht op een van de andere aanwezigen.

Het slachtoffer, dat bij het incident ernstig gewond raakte, overleed ter plekke aan zijn verwondingen. De verdachte is met ernstig letsel overgebracht naar het ziekenhuis.

De politie onderzoekt wat zich in de woning heeft afgespeeld en wie bij de steekpartij betrokken waren.