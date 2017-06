Dode en gewonde door steekpartij Amsterdam

Door een steekpartij zaterdagmorgen in Amsterdam-Zuidoost is een man omgekomen. Een andere man raakte gewond. De politie heeft twee verdachten aangehouden.

De politie kreeg omstreeks 7.00 uur een melding over een feestje waarop ruzie tussen vier mannen was ontstaan in de Scherpenzeelstraat in Zuidoost. Agenten vonden in een portiek een zwaargewonde. Hij is nog geanimeerd, maar overleed ter plekke aan zijn verwondingen. Een tweede gewonde, een 25-jarige man uit Amstelveen, is naar het ziekenhuis gebracht.

In en rond het huis aan de Scherpenzeelstraat hield de politie een 23-jarige man uit Zwaag en een 24-jarige man uit Beverwijk aan.