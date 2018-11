Op de A2 bij Maarheeze (Noord-Brabant) is een spookrijder op een andere auto gebotst. De bestuurder van die wagen is overleden, de spookrijder is ernstig gewond naar een ziekenhuis gebracht, meldt de politie. Direct na het ongeval, dat plaatsvond rond 21.00 uur, is de snelweg (Eindhoven-Maastricht) afgesloten tussen de afrit Valkenswaard en Maarheeze. Hoelang dat gaat duren, is onbekend. Het verkeer wordt omgeleid via Venlo (A67 en A73), melden de ANWB en Rijkswaterstaat.