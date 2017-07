Een automobilist is maandagavond in Naarden op de Huizerstraatweg tegen een boom gebotst en om het leven gekomen. Een inzittende van de auto raakte gewond en is overgebracht naar het ziekenhuis.

De identiteit van de slachtoffers is nog niet bekend. Het is ook nog niet duidelijk waardoor het voertuig van de weg raakte en tegen de boom klapte, zei de politie.