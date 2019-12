Door een ongeval in Vlissingen is donderdagavond iemand om het leven gekomen. Deze persoon zat met een ander in een auto. De ander is naar het ziekenhuis gebracht.

Het eenzijdige ongeval gebeurde op de Weyevlietweg. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De politie meldt dat de oorzaak en toedracht worden onderzocht.