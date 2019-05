Door een frontale botsing tussen twee auto’s op de N377 bij Balkbrug (Overijssel) is vrijdag een persoon overleden. Een ander is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt wat er is gebeurd.

De N377 tussen Nieuwleusen en Balkbrug is een van de onveiligste wegen in het oosten van het land, meldt De Stentor. De afgelopen vier jaar zijn daar vijf dodelijke ongevallen gebeurd.