Door een bedrijfsongeval in een fabriek in Leeuwarden is een man om het leven gekomen. Een tweede persoon raakte zwaargewond, meldt de politie.

Wat zich precies heeft afgespeeld in het staalbedrijf aan de Hidalgoweg is nog onbekend. De Inspectie SZW, de vroegere Arbeidsinspectie, stelt een onderzoek in.