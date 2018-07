Door een ongeluk op de Prinsenweg in Nijkerk is een 35-jarige man uit Haarlem om het leven gekomen. Een vrouw van zeventien jaar uit Almere, die als passagier in de auto zat, raakte lichtgewond. Hun auto raakte maandagavond rond 23.30 uur van de weg en kwam tegen een boom tot stilstand, meldt de politie.

Reanimatie door de hulpdiensten mocht voor de automobilist niet meer baten. De vrouw is ter controle naar het ziekenhuis gebracht.