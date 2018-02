Dode en gewonde bij ongeluk Bergen op Zoom

Op de Moerstraatsebaan in Bergen op Zoom is woensdagavond een man verongelukt. Hij was met zijn bestelauto van de weg geraakt en tegen een boom aangereden.

Twee traumahelikopters, brandweer en politie waren op het ongeluk afgekomen, dat rond 21.15 uur plaatsvond. De bestuurder overleed ter plaatse aan zijn verwondingen, meldt de politie. De vrouwelijke bijrijder, die ook zwaargewond was geraakt, is meegenomen naar het ziekenhuis.

De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Er waren geen andere voertuigen bij het ongeluk betrokken.