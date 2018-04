Bij een ernstig ongeluk op de A58 bij Moergestel is een persoon om het leven gekomen en ander slachtoffer zwaargewond geraakt. De rijbaan richting Tilburg is dicht. Het ongeluk is mogelijk gebeurd doordat stenen op de weg terecht zijn gekomen die van een voertuig zijn gevallen, meldt de politie.

Rijkswaterstaat adviseert automobilisten die naar Tilburg of Breda moeten om via Den Bosch te rijden over de A2 en A65.