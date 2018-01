Dode en drie gewonden door ongeval op A16

Door een kettingbotsing zaterdag op de A16 richting Rotterdam is een dode gevallen en raakten drie personen zwaargewond, aldus de politie. Bij het ongeval waren drie personenauto’s en een vrachtwagen betrokken. Na het ongeval was de weg urenlang dicht ter hoogte van het knooppunt Ridderkerk.

Een baby die in een van de auto’s zat, maakt het redelijk goed. De bestuurder van de vrachtwagen is aangehouden. De omgekomen persoon is een 60-jarige man uit Papendrecht. Een man die in een ander voertuig zat, raakte zwaargewond. Ook de vader en moeder van de baby, die in de derde personenauto zaten, liepen zware verwondingen op.

Vanuit het zuiden naar Rotterdam? Dan kan je beter omrijden via Utrecht. #A16 > Rotterdam is dicht na ernstig ongeluk. (foto: @joeey010) https://t.co/kQwfvObIqW pic.twitter.com/QOzpretgZl — VID (@vid) 13 januari 2018

De kettingbotsing tussen de vrachtwagen en de drie personenauto’s gebeurde rond 14.30 uur. Over de toedracht van het ongeval kon de politie nog niets zeggen.

Wat een bende op de #A16. Heb al zeker 10 politieauto’s, 4 politiemotoren, 4 brandweerauto’s, 4 ambulances en de traumahelikopter gezien pic.twitter.com/io32CVTxwx — Maarten Eekels (@maarteneekels) 13 januari 2018

Na de kettingbotsing werd de weg richting Rotterdam afgesloten. De parallelbaan was wel gedeeltelijk open. Op de A16 en andere routes richting Rotterdam ontstonden lange files. De verkeersinformatiedienst VID meldde dat de A16 omstreeks 18.45 uur weer helemaal open was.