Dode door vuurwerkexplosie in Enschede

In Enschede is een man om het leven gekomen door een vuurwerkexplosie. Het slachtoffer werd kort na middernacht aangetroffen in de Gerststraat. De familie van het slachtoffer wordt op de hoogte gebracht, voordat de identiteit van de man wordt vrijgegeven.

De politie onderzoekt nog de exacte toedracht, maar heeft sterk het vermoeden dat de man door vuurwerk om het leven is gekomen. Op foto’s is te zien dat de straat op de plaats van het ongeval bezaaid ligt met vuurwerkresten. De politie roept getuigen op zich te melden.

De man is mogelijk het tweede vuurwerkslachtoffer tijdens oud en nieuw. Maandagavond kwam in het Friese dorp Morra iemand om het leven.