Dode door vrachtwagenongeluk op A67

Door een ongeluk tussen drie trucks op de A67 bij Someren is een dode gevallen en zijn twee chauffeurs gewond geraakt. Er lekt vloeistof uit een vrachtwagen die gevaarlijke stoffen vervoert. „Het is een geringe lekkage van een gevaarlijke vloeistof”, zegt een woordvoerder van de brandweer. Wat voor vloeistof moet volgens hem nog worden vastgesteld, maar het levert geen gevaar op voor de omgeving.

De snelweg in de richting Eindhoven is afgesloten tussen afrit Liessel en Asten. De verwachting is dat de wegafsluiting nog tot 21.00 uur gaat duren, zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat. Hij adviseert om te rijden via de A2 en de A73.

De toedracht van het ongeval is onbekend. De politie doet onderzoek.