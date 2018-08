Door een verkeersongeluk in het Groningse Vlagtwedde is vrijdagavond een persoon om het leven gekomen. Het slachtoffer zat in een auto die op de Wedderstraat (N368) tegen een boom botste. Het voertuig vloog daarna in brand, meldde de politie.

Diverse hulpverleningsdiensten kwamen ter plaatse, maar hulp mocht niet meer baten.