Dode door verkeersongeval op N36 bij Ommen

Door een ongeval op de N36 ter hoogte van de Overijsselse plaats Ommen is een automobilist om het leven gekomen. De personenauto was door nog onbekende reden in botsing gekomen met een vrachtwagen, waarna de auto in een nabij gelegen sloot belandde. Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend. De bestuurder van de vrachtwagen bleef ongedeerd.

De weg is in beide richtingen afgesloten en blijft dat nog een aantal uren. De politie doet onderzoek en de betrokken voertuigen moeten geborgen worden.