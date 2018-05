In de Zeeuwse plaats Kapelle is een 30-jarige man uit Hansweert overleden door een verkeersongeval. Hij was de bestuurder van een quad die volgens de politie met een een auto in botsing kwam. Mogelijk is er ook nog een scooter betrokken bij het ongeluk.

Wat de toedracht is van het ongeluk, wordt nog onderzocht. Het is ook nog onbekend hoeveel mensen bij het ongeval betrokken waren.