Door een verkeersongeval op de N62 in Westdorpe (Zeeuws-Vlaanderen) is een dode gevallen. Het ongeluk gebeurde bij de afrit Zuiddorpe/Hulst. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend, aldus de politie.

Eerder had de veiligheidsregio gemeld dat een auto in een droge sloot terecht was gekomen.