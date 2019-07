Een 48-jarige man uit Roemenië is zondagochtend om het leven gekomen door een verkeersongeval in Vlijmen (Noord-Brabant).

De door het slachtoffer bestuurde auto reed tegen een boom en sloeg over de kop. De automobilist kwam daardoor om het leven. Hij was de enige inzittende van de auto, aldus de politie die nog onderzoekt wat er precies is gebeurd.