Dode door verkeersongeval in Utrecht

In Utrecht is zondagavond iemand om het leven gekomen bij een verkeersongeluk op de Spinozaweg. De politie is op zoek naar twee mannen die betrokken zouden zijn bij het ongeval. De auto waarin zij zaten, een zwarte Skoda Fabia met een barst in de voorruit, is teruggevonden op de Johan Wagenaarkade.

Volgens de politie zijn de gevluchte mannen allebei rond de 25 jaar oud. Beiden dragen een pet en een broek met gebleekte vlekken. Een van hen draagt een groen vest en heeft een knotje in zijn haar.

Over de oorzaak van het ongeval is nog niets bekendgemaakt.