Door een ongeval in Friesland is donderdag een automobilist om het leven gekomen. Het slachtoffer zat in een auto die langs de N31 bij Leeuwarden in een sloot werd aangetroffen.

De auto is vermoedelijk van de weg geraakt, aldus de politie. Hulpdiensten hebben gekeken of er nog een slachtoffer in het water lag, maar dat bleek niet niet het geval te zijn.