Dode door verkeersongeval A50 bij Paalgraven

Bij een ongeluk met twee vrachtwagens en een personenauto op de A50 bij Paalgraven, nabij Oss, is een van de vrachtwagenchauffeurs om het leven gekomen. De andere vrachtwagenchauffeur en de bestuurder van de personenauto zijn ongedeerd gebleven.

Een vrachtwagen reed op de andere, waarbij allebei de voertuigen in brand vlogen. De chauffeur van de achterste wagen kwam om het leven.

De A50 tussen Oss en Arnhem is in beide richtingen afgesloten. Het opruimen van de ravage gaat nog lang duren. De ANWB raadt mensen aan om te rijden, maar ook op de alternatieve routes is veel vertraging.