Dode door vallende heipaal in Breukelen

Tijdens werkzaamheden in Breukelen is vrijdag een kraanmachinist om het leven gekomen doordat een heipaal op zijn cabine viel. Volgens de veiligheidsregio Utrecht was man, werknemer van een bedrijf uit Kampen, bezig met graafwerkzaamheden.

Op het terrein werd ook geheid. Een heipaal raakte los uit de stelling en viel op de wagen waarin het slachtoffer zat. Zijn collega’s hebben de heipaal van de graafmachine gehaald in een poging de man te redden. De arbeidsinspectie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval.