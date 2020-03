Een nog onbekende man is in Rotterdam overleden, nadat hij was neergestoken in de Cliostraat. Reanimatie mocht niet meer baten. Direct na de steekpartij hield de politie een 52-jarige vrouw aan als verdachte.

De relatie tussen de verdachte en het slachtoffer is nog niet duidelijk. Ook de toedracht van de steekpartij is nog niet bekend.