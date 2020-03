Door een steekpartij die donderdag plaatsvond aan de Larikslaan in Leusden is iemand om het leven gekomen. Het slachtoffer overleed aan de verwondingen in het ziekenhuis, aldus de politie vrijdag. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt.

De politie vermoedt dat het ging om een „incident in de relationele sfeer”. Een verdachte zit vast.