Dode door steekpartij in Eindhoven

Een 38-jarige Eindhovenaar is om het leven gekomen door een steekpartij in zijn woonplaats. Het slachtoffer werd aan het begin van de avond ernstig gewond aangetroffen in de tuin van een huis aan de Van Beethovenlaan. De man is nog naar het ziekenhuis gebracht maar overleed daar aan zijn verwondingen, maakte de politie bekend.

De aanleiding voor het steekincident is nog volstrekt onbekend. De politie heeft een groot rechercheteam samengesteld voor onderzoek. Ook in een huis aan de nabijgelegen Ockeghemstraat doet de politie sporenonderzoek.