Een man uit Emmeloord is vrijdag aangehouden in zijn huis omdat hij mogelijk betrokken was bij een dodelijke steekpartij eerder op de dag in dezelfde plaats. Het slachtoffer is enkele uren later overleden.

Het incident gebeurde aan de Korte Achterzijde. Ambulancepersoneel heeft de zwaargewonde man nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. De omgeving is afgezet voor onderzoek.