Een nog onbekende man is woensdagavond doodgestoken in Arnhem. De politie heeft korte tijd later een verdachte aangehouden. De omgeving is afgezet en de politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. Het is nog onduidelijk wie de dode is en wat de aanleiding was voor het geweld.

Het steekincident gebeurde rond 21.00 uur bij een woning aan de Kortlandplaats, aan de zuidwestkant van de stad.