Door een steekincident aan de Laan van Nieuw Blankenburg in het Zuid-Hollandse Rozenburg is woensdagavond een dode gevallen. De politie meldde dat het slachtoffer ter plaatse aan zijn verwondingen is overleden.

De politie heeft nog geen informatie gegeven over de toedracht van het incident en de identiteit van het slachtoffer. Er is nog geen verdachte aangehouden.