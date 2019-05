Dode door schietpartij parkeergarage Amsterdam

In Amsterdam is een 26-jarige man uit Almere overleden nadat hij was neergeschoten in een parkeergarage aan de Amstelstraat, in het uitgaansgebied rond het Rembrandtplein. De politie heeft vier verdachten aangehouden.

Agenten werden in de nacht van vrijdag op zaterdag op straat aangesproken door mensen die meldden dat er in de parkeergarage was geschoten. Toen de naar binnen gingen, zagen ze een zwaargewonde man liggen aan wie ze eerste hulp verleenden. Vervolgens werd het slachtoffer naar het ziekenhuis gebracht, waar hij later overleed.

Getuigen zeiden dat er meerdere verdachten waren gevlucht in een auto. Die werd in de omgeving gevonden. De vier inzittenden, drie mannen van 24, 21 en 20 jaar oud uit Amsterdam en een vrouw uit Diemen van 22, zijn aangehouden en zitten nog vast.

De politie kan nog niet zeggen wat hun betrokkenheid is bij het schietincident en ook niet wat het motief kan zijn geweest. De parkeergarage is nog dicht, omdat daar nog onderzoek wordt gedaan. Dat kan mogelijk nog de rest van de zaterdag duren, zegt een politiewoordvoerster.