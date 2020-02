In Leersum is een dode gevallen door een schietpartij. De politie heeft een verdachte aangehouden.

De schietpartij was bij een huis aan de Vredeoordlaan. Hulpdiensten konden niets meer voor het slachtoffer doen. Over de aanleiding voor de schietpartij en de identiteit van slachtoffer en verdachte is nog niets bekendgemaakt.

Volgens RTV Utrecht heeft de politie twee jonge kinderen uit de woning meegenomen.