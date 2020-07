Een schietincident maandagmorgen in Beuningen heeft een 49-jarige man uit Nijmegen het leven gekost. De politie kan nog niets zeggen over het motief of de achtergrond van de schietpartij.

Getuigen meldden de politie dat er een busje met daarin twee mannen was weggereden. In Winssen, dorp in de gemeente Beuningen, werd maandagmiddag een verlaten busje aangetroffen. De politie vermoedt dat de wagen door de daders is gebruikt.