In Best (Noord-Brabant) is een man om het leven gekomen door een schietpartij. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. De politie heeft ook nog geen verdachte(n) aangehouden. De schietpartij was in de Johannes Klingenstraat. Enige tijd later werd in de Vlinderstraat in Son een uitgebrande auto aangetroffen. De politie zoekt uit of er een verband is.