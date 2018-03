Dode door schietpartij in Amsterdam

Een schietpartij donderdagavond in de Amsterdamse wijk Nieuw-West heeft een persoon het leven gekost. De politie kan nog niets zeggen over de identiteit van het slachtoffer, dat werd aangetroffen in een portiek aan de Piet Mondriaanstraat. De persoon bezweek later aan zijn verwondingen.

Het schietincident vond rond 22.15 uur plaats, ter hoogte van de Jan Tooropstraat. De daders wisten te ontkomen. De politie zocht onder meer met een helikopter, maar dat leverde niks op.

Vrijdagochtend was er nog een schietpartij in Amsterdam, op de Johan van Hasseltweg in Noord. Hierbij raakte een 31-jarige man gewond. Hij was nog aanspreekbaar en is overgebracht naar een ziekenhuis. De politie vermoedt dat de daders zijn gevlucht op een scooter.

De politie zegt dat er vooralsnog geen aanleiding is ervan uit te gaan dat de twee incidenten verband met elkaar houden.