Dode door schietpartij Delft

Aan het Kalverbos in Delft is dinsdag een persoon doodgeschoten. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. De politie onderzoekt wat er is gebeurd en zoekt getuigen.

Op sociale media wordt gesproken over een bekende Haagse crimineel die eerder werd veroordeeld voor onder meer het leiden van een misdaadorganisatie, wapenbezit en drugssmokkel.

Delft is de laatste maanden bij herhaling opgeschrikt door stevig wapengeweld. In mei werden een coffeeshop en een zonnestudio beschoten met een automatisch wapen. Kort daarna ontplofte bij dezelfde coffeeshop een handgranaat, waarbij iemand gewond raakte. Zowel de coffeeshop als de zonnestudio werd op last van de burgemeester gesloten, al dan niet tijdelijk.

In juni was het de beurt aan een sieradenwinkel en een horecazaak. Ook bij die beschietingen werd vermoedelijk een automatisch wapen gebruikt. Bij een garagebedrijf werd een explosief gevonden, dat door de Explosieven Opruimingsdienst tot ontploffing is gebracht. Ook de garage moest tijdelijk dicht.