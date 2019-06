Een 32-jarige man is overleden na een schietpartij in Assen. De politie heeft kort na het incident twee mannen van 19 en 22 jaar aangehouden. Beiden worden vrijdag gehoord.

De schietpartij vond donderdagavond plaats in een pand op de Rolderstraat in de Drentse hoofdstad. Volgens de politie zijn er aanwijzingen dat de oorzaak in de relationele sfeer ligt, maar zij onderzoekt de exacte toedracht nog.