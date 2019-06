Door een schietpartij in Amsterdam is een nog onbekende persoon om het leven gekomen. De politie gaat uit van één dader die zou zijn ontkomen in een BMW met Belgisch kenteken. Bij de zoektocht wordt een helikopter ingezet.

De schietpartij was rond 21.20 uur op de Papaverweg in Amsterdam-Noord. Het slachtoffer raakte zwaargewond en overleed ter plaatse aan de verwondingen.